Врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа

Врач Белого дома Ронни Джексон, который проводил обследование президента США Дональда Трампа, заявил, что американский лидер здоров.

По его словам, обследование показало, что президент США в хорошей форме, сообщает NBC.

«Все клинические данные показывают, что президент очень здоров и он останется таким на время своего президентства», — заявил он.

Dr. Ronny Jackson says clinical data shows that President Trump is "very healthy and that he will remain so for the duration of his presidency." pic.twitter.com/dZ5Uhkpqav — NBC News (@NBCNews) 16 января 2018 г.

Ранее Трамп пошутил, что проблемы с его здоровьем могут расстроить фондовые биржи.

Также сообщалось, что ежегодный медицинский осмотр Дональда Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку здоровья.