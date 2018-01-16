Врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа

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Врач Белого дома Ронни Джексон, который проводил обследование президента США Дональда Трампа, заявил, что американский лидер здоров.

По его словам, обследование показало, что президент США в хорошей форме, сообщает NBC.

«Все клинические данные показывают, что президент очень здоров и он останется таким на время своего президентства», — заявил он.

Ранее Трамп пошутил, что проблемы с его здоровьем могут расстроить фондовые биржи.

Также сообщалось, что ежегодный медицинский осмотр Дональда Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку здоровья.

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