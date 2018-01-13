В Белом доме заявили о превосходном состоянии здоровья Трампа по результатам медосмотра

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Медицинский осмотр президента США Дональда Трампа показал, что политик находится в превосходном состоянии здоровья, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс со ссылкой на врача.

«Сегодняшний медосмотр президента в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида прошёл исключительно хорошо. Президент находится в превосходном состоянии», — приводит Сандерс слова доктора Ронни Джэксона.

При этом отмечается, что детали осмотра будут сообщены в ходе брифинга во вторник.

Ранее Трамп пошутил, что проблемы с его здоровьем могут расстроить фондовые биржи.

Также сообщалось, что ежегодный медицинский осмотр Дональда Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку здоровья.

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