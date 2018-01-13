В Белом доме заявили о превосходном состоянии здоровья Трампа по результатам медосмотра

Медицинский осмотр президента США Дональда Трампа показал, что политик находится в превосходном состоянии здоровья, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс со ссылкой на врача.

«Сегодняшний медосмотр президента в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида прошёл исключительно хорошо. Президент находится в превосходном состоянии», — приводит Сандерс слова доктора Ронни Джэксона.

"The President’s physical exam today at Walter Reed National Military Medical Center went exceptionally well. The President is in excellent health and I look forward to briefing some of the details on Tuesday." Dr. Ronny Jackson — Sarah Sanders (@PressSec) 12 января 2018 г.

При этом отмечается, что детали осмотра будут сообщены в ходе брифинга во вторник.

Ранее Трамп пошутил, что проблемы с его здоровьем могут расстроить фондовые биржи.

Также сообщалось, что ежегодный медицинский осмотр Дональда Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку здоровья.