Трамп пошутил, что проблемы с его здоровьем могут расстроить фондовые биржи

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Президент США Дональд Трамп заявил, что будет очень удивлён, если по результатам медицинского обследования будут выявлены какие-либо проблемы с его здоровьем, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что все пройдёт хорошо... Я очень удивлюсь, если что-то будет не так... Будет лучше, если всё пройдёт хорошо, иначе это расстроит фондовые биржи», — пошутил президент.

Ранее стало известно, что ежегодный медицинский осмотр президента США Дональда Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку здоровья.

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