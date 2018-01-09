Белый дом: Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

Ежегодный медицинский осмотр президента США Дональда Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку здоровья. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Как сообщает The Hill, Гидли отрицательно ответил на вопрос, включён ли психиатр в программу медосмотра.

«У него острый ум. Он — рабочая лошадь и требует, чтобы его сотрудники были такими же», — подчеркнул он.

Медосмотр будет проведён в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Отчёт с результатами представит контр-адмирал Ронни Джексон.

Ранее Трамп заявил, что всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум.

Подробнее — в материале RT.