Трамп назвал себя гением

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Американский президент Дональд Трамп заявил в своём Twitter, что всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум.

«На самом деле в течение всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и ум. <…> Я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)», — говорится в сообщении главы государства.

По его словам, его можно назвать не просто «умным», а «гениальным».

Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Forbes предложил сравнить свой IQ и IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В Белом доме назвали это предложение шуткой.

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