Трамп назвал себя гением

Американский президент Дональд Трамп заявил в своём Twitter, что всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум.

«На самом деле в течение всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и ум. <…> Я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)», — говорится в сообщении главы государства.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

По его словам, его можно назвать не просто «умным», а «гениальным».

Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Forbes предложил сравнить свой IQ и IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В Белом доме назвали это предложение шуткой.