«Призыв о помощи»: как Пражская операция советских войск спасла столицу Чехословакии

75 лет назад завершилась Пражская стратегическая наступательная операция Красной армии. Она стала последним крупным наступлением советских войск в Великую Отечественную войну. По словам историков, в последние годы вокруг освобождения Чехословакии возникло немало мифов, однако именно Красная армия сыграла ключевую роль в спасении Праги от гитлеровцев, которые планировали уничтожить город. О том, как советские войска разгромили последнюю крупную нацистскую группировку в Европе, — в материале RT.

11 мая 1945 года завершилась Пражская стратегическая наступательная операция советских войск, положившая конец Второй мировой войне на территории Европы. Красная армия освободила столицу Чехословакии Прагу и разгромила последнюю в Европе крупную нацистскую группировку, взяв в плен около 860 тыс. человек.

Чехословакия в войне

Прага была оккупирована нацистами ещё до официального начала Второй мировой войны. В сентябре 1938 года на переговорах в Мюнхене представители Англии, Франции и Италии одобрили аннексию гитлеровской Германией Судетской области Чехословакии. Однако нацисты на этом не остановились и вскоре полностью аннексировали Чехию, а в Словакии создали марионеточное государство.

Гитлеровцам достались арсеналы чехословацкой армии и предприятия одного из самых мощных в Европе военно-промышленного комплекса. Это позволило рейху лучше подготовиться к войне против западноевропейских стран и Советского Союза.

«Чтобы правильно осознать то, что происходило потом, нужно понимать: нацисты планировали полное уничтожение чешского народа путём массовых убийств и ассимиляции, как несоответствующего их страшным критериям расовой чистоты», — заявил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

Гитлеровская оккупация Чехословакии

Gettyimages.ru

© Sovfoto

По его словам, гитлеровцы убивали чешскую интеллигенцию и политических активистов, вывозили сотни тысяч людей в рабство, переселяли на территорию Чехословакии немцев, рассекая чешское население на небольшие анклавы, подлежащие ассимиляции.

Словацкие войска участвовали в войне на стороне Германии, однако их военнослужащие активно сотрудничали с партизанами, массово дезертировали или сдавались в плен, а в 1944 году приняли участие в антинацистском восстании. Красная армия не успела прийти на помощь повстанцам из-за сложностей с прорывом гитлеровской обороны в Карпатах, однако в конце 1944 года советские войска освободили ряд населённых пунктов Чехословакии.

Новое наступление Красной армии на территории республики началось 25 марта 1945 года. 4 апреля от нацистов была освобождена Братислава, а 26 апреля — Брно. Завершившаяся 5 мая Братиславско-Брновская операция открыла советским войскам путь на Прагу.

Пражское восстание

В связи с приближением войск стран-членов Антигитлеровской коалиции 1 мая 1945 года в ряде населённых пунктов Чехии вспыхнули антинацистские восстания. 5 мая координируемые политически разнородным Чешским национальным советом подпольщики подняли восстание и в Праге.

Участники Пражского восстания

© praga-praha.ru

По словам Юрия Кнутова, ситуация в столице Чехословакии приняла опасный для нацистских и коллаборационистских частей оборот.

«Город был центром пересечения важнейших дорог. А после начала восстания он превратился в «пробку». Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер отдал приказ подавить восстание любой ценой — нацисты хотели повторить ранее совершенное ими уничтожение Варшавы на новом месте. Прага, согласно их замыслу, могла фактически перестать существовать», — подчеркнул эксперт.

Историк отмечает, что с началом Пражского восстания связан миф о якобы значительной роли в спасении чехословацкой столицы так называемой Русской освободительной армии генерала Андрея Власова, однако большая часть популярных в западных странах утверждений по этому поводу не имеют под собой реальных оснований.

«Представители пражского подполья действительно обратились к власовцам за помощью. Однако сам Власов не захотел даже с этим связываться, просто махнув рукой. А вот один из его подчинённых, командир 1-й дивизии РОА Сергей Буняченко, понял, что нацисты ему уже не помогут, и решил посотрудничать с повстанцами», — рассказал Кнутов.

Как отметил в разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв, бойцы 1-й дивизии РОА действительно освободили несколько кварталов Праги. Однако запал у них достаточно быстро прошёл.

«Власовцами двигали не идейные мотивы, они просто рассчитывали поменять флаги, надеясь на то, что им простят их прошлую деятельность. Но для них остро стоял вопрос, кто первым дойдёт до Праги — Красная армия, или американцы, с которыми они рассчитывали договориться», — пояснил эксперт.

По словам Юрия Кнутова, когда власовцы поняли, что американцы наступать на Прагу не будут, они бросили город, оставив участников восстания безоружными один на один с гитлеровцами.

Пражская операция

В районе Праги в начале мая 1945 года была сконцентрирована крупная нацистская группировка: группа армий «Центр» и часть группы армий «Австрия» (остатки группы армий «Юг»). Их общая численность достигала более 900 тыс. военнослужащих.

«Учитывая размеры германской группировки, значительное количество тяжёлого вооружения в её распоряжении и наличие у нацистов подготовленных оборонительных позиций, советское командование планировало основательно подготовить наступление. Однако призыв о помощи от участников Пражского восстания заставил советское командование ускориться», — рассказал Кнутов.

В Пражской операции были задействованы войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. Наступление началось 6 мая 1945 года. Численность советской группировки, задействованной в операции, составила около 2 млн человек.

Командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев решил нанести главный удар непосредственно в направлении Праги силами трёх армий (13-й, 3-й гвардейской и 5-й гвардейской), двух танковых армий (3-й и 4-й гвардейских), двух танковых и кавалерийского корпусов, шести авиационных корпусов и пяти артиллерийских дивизий прорыва.

Главная ударная группировка 2-го Украинского фронта двигалась навстречу войскам 1-го Украинского из района Брно. Силы 4-го Украинского фронта направлялись к Праге с востока.

«Темп наступления был чрезвычайно высоким. Советские войска в сутки преодолевали десятки километров», — отметил Юрий Кнутов.

8 мая 1945 года советское командование потребовало от нацистских войск капитулировать, однако ответа не получило. Части вермахта и СС пытались наносить удары на западе и юго-западе, чтобы обеспечить себе возможность сдаться американским войскам.

Советский танк ведет бой в Праге

РИА Новости

© Александр Капустянский

В ночь на 9 мая части 1-го Украинского фронта совершили 80-километровый бросок и утром вступили в Прагу. По словам Вадима Трухачёва, к этому времени часть германского гарнизона покинула столицу Чехословакии, однако в городе оставались подразделения (в частности, эсэсовские), которые не собирались сдаваться — в боях на подступах к Праге и в самом городе погибли около тысячи советских военнослужащих.

«Если, как утверждают некоторые, нацистов в Праге разбили власовцы, то с кем тогда 9 мая вели бои на территории города советские войска?», — отметил Трухачёв.

Прага была очищена от основных сил нацистов к 10 часам утра 9 мая 1945 года. Вечером того же дня в город вошли части 4-го Украинского фронта, а подразделения 2-го Украинского находились примерно в 30 км от столицы Чехословакии.

Несмотря на освобождение Праги, Красная армия продолжала активные боевые действия в Чехословакии ещё два дня. Пражская наступательная операция завершилась 11 мая 1945 года. Однако даже после этого, по словам Юрия Кнутова, ещё несколько дней советские войска продолжали борьбу с отдельными группами нацистов и брали в плен немецких военнослужащих, готовых сложить оружие.

Жители Праги встречают советских солдат, освободивших город от фашистов во время Великой Отечественной войны

РИА Новости

Общие безвозвратные потери советских войск в Пражской операции составили около 12 тыс. человек. Нацисты потеряли убитыми и ранеными порядка 40 тыс. человек. Около 860 тыс. германских военнослужащих сдались в плен советским войскам.

По словам Юрия Кнутова, Красная армия сыграла решающую роль в спасении Праги и в освобождении Чехословакии в целом. Однако, как отметил Вадим Трухачёв, в 1990-е годы в Чехии возник политический запрос на «смену освободителей».

«Советские войска в глазах чешской общественности начали мазаться тёмными красками. Но спасение страны от нацизма Красной армией не позволяло сделать это в полной мере, поэтому нужны были какие-то другие «освободители». Американцы до Праги не дошли, поэтому в срочном порядке стали мифологизировать власовцев», — заявил Трухачёв.

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РИА Новости

© Анатолий Егоров

Как отметил Юрий Кнутов, именно решение маршала Конева совершить срочный бросок на Прагу деморализовало нацистов, не дав им воплотить в жизнь замыслы по подавлению Пражского восстания и уничтожению города. Однако сегодня недобросовестные политики проявляют, по его словам, неблагодарность и пытаются очернить память о маршале, снося его памятник в столице Чехии.

«Советские войска не только Прагу от разрушения спасли. Именно Красная армия не дала нацистам вообще уничтожить чехов, как нацию. В ходе Пражской операции советские части, чтобы помочь чешским повстанцам, продемонстрировали уникальную скорость передвижения. Очень жаль, что нам сегодня приходится доказывать некоторым странам то, что в 1945 году было очевидно всему миру, и то, что признавали власти Англии и США: вклад Красной армии в победу над нацизмом, в том числе при освобождении Чехословакии, был решающим», — резюмировал Юрий Кнутов.