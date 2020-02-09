В МИД считают глумлением планы установить памятник власовцам в Праге

Установка памятника власовцам в Праге будет расценена Россией как глумление над памятью десятков тысяч красноармейцев, которые пожертвовали собой ради мира на чешской земле. Об этом заявил глава третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

Чествование бойцов Русской освободительной армии Андрея Власова, которая воевала на стороне гитлеровцев, как «героев-освободителей» Праги выглядит кощунством, добавил он.

«В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле», — цитирует Тяпкина РИА Новости.

По его словам, инициаторам этой идеи хорошо известно, что Русская освободительная армия была коллаборационистским вооружённым формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.

10 декабря власти пражского микрорайона Ржепорыйе приняли решение об установке памятника власовцам.

Посольство России в Чехии выразило возмущение решением руководства пражского микрорайона.

В дипмиссии заявили, что будут расценивать установку памятника как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.

Власовцами называют военнослужащих Русской освободительной армии, в годы Второй мировой воевавших на стороне гитлеровской Германии. Термин происходит от имени командовавшего армией генерала Андрея Власова.