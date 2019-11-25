Россия предостерегла Чехию от установки памятника власовцам

Российское посольство в Чехии заявило, что в случае установки памятника власовцам действия чешской стороны будут расцениваться как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.

Об этом говорится в комментарии диппредставительства в связи с инициативой установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые.

«В случае установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года», — заявили в посольстве.

В сообщении также указывается, что, согласно конвенции, к таким преступлениям и совершившим их лицам «никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения».

Власовцами называют членов Русской освободительной армии, в годы Второй мировой войны воевавших на стороне гитлеровской Германии. Термин происходит от имени генерала Андрея Власова, который командовал армией.