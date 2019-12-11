Посольство России возмущено решением о памятнике власовцам в Праге
- @AmbRusCz
«Принятое 10 декабря 2019 года заксобранием района Прага-Ржепорыйе кощунственное решение об установке памятника власовцам не может вызывать ничего иного, кроме чувства глубокого возмущения», — говорится в заявлении дипломатов в Facebook.
По мнению диппредставительства, особый цинизм заключается в том, что монумент собираются поставить к 75-летию окончания Второй мировой войны.
Как подчёркивается в сообщении, вызывает недоумение тот факт, что такие инициативы «получают поддержку в стране, пережившей ужасы разрушенных нацистами деревень Лидицы и Лежаки, где зверствовали преступники, носившие ту же военную униформу».
Ранее в дипмиссии заявили, что будут расценивать установку памятника как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.
Власовцами называют военнослужащих Русской освободительной армии, в годы Второй мировой воевавших на стороне гитлеровской Германии. Термин происходит от имени командовавшего армией генерала Андрея Власова.