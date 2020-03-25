«Решали политически значимую задачу»: какую роль в истории сыграла Братиславско-Брновская операция Красной армии

75 лет назад началась Братиславско-Брновская наступательная операция Красной армии, в ходе которой была полностью освобождена от нацистов территория Словакии и частично Чехии. Изгнание гитлеровцев из Братиславы и Брно открыло советским войскам дорогу на Прагу. По словам историков, помимо военных задач советские войска решали в ходе операции и политические: СССР готовился к восстановлению чехословацкой государственности и дружественное отношение местного населения к Красной армии было одним из залогов будущего союзного взаимодействия. О том, как советским войскам удалось уберечь Братиславу от разрушения и лишить гитлеровцев контроля над важным промышленным районом, — в материале RT.

25 марта 1945 года началась Братиславско-Брновская операция, которая позволила советским войскам освободить от нацистов Словакию и часть Чехии. Операция стала последним шагом Красной армии перед освобождением Праги и восстановлением чехословацкой государственности.

Чехословакия в войне

Чехословакия стала одной из первых жертв гитлеровской политики. В сентябре 1938 года Англия, Франция и Италия в ходе переговоров в Мюнхене одобрили аннексию Германией Судетской области, развязав тем самым руки Адольфу Гитлеру в вопросе раздела Чехословакии. В дальнейшем Берлин аннексировал Чехию, создал марионеточную Словацкую республику и передал часть чехословацких территорий Венгрии.

В то время военно-промышленный комплекс Чехословакии являлся одним из мощнейших в мире. Установление контроля над ним позволило Германии ускорить подготовку к войне против Польши, государств Западной Европы и СССР.

Чехи, согласно планам нацистов, должны были исчезнуть как отдельный этнос — часть из них собирались ассимилировать, а остальных уничтожить. Против чешской интеллигенции и патриотично настроенных политиков гитлеровцы развернули жестокие репрессии.

«Словакия номинально считалась союзником рейха. Несколько десятков тысяч словацких военнослужащих даже воевали на Восточном фронте, однако многие из них оказывали помощь партизанам, дезертировали или при первом же удобном случае сдавались в плен Красной армии. Сам Гитлер и его окружение не доверяли словацким частям и использовали их преимущественно из политических соображений, подчёркивая партнёрский статус Словакии», — рассказал в интервью RT академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

В августе 1944 года на территории Словакии началось направленное против нацистов совместное восстание словацкой армии и антифашистского подполья. Чтобы оказать поддержку повстанцам, советское командование приняло решение начать Восточно-Карпатскую операцию. Однако гитлеровцы подавили восстание в Словакии до того, как Красная армия успела прийти на помощь.

Но в конце 1944 — начале 1945 года советские войска уже освободили ряд населённых пунктов на северо-востоке Словакии.

Группа советских партизан из отряда «Мститель», участников словацкого национального восстания. Вторая мировая война 1939—1945 годов

РИА Новости

Путь на Братиславу

Успешное завершение Будапештской наступательной операции силами войск 2-го и 3-го Украинских фронтов в середине февраля 1945 года позволило Красной армии начать движение в направлении Австрии и перейти к более активным действиям по освобождению Чехословакии.

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Наступление на Братиславу и Брно советское командование поручило частям 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского.

«Перед началом наступления на Братиславу командованию фронта удалось установить связь со словацкими партизанами. Они хорошо помогли нам, доставляя ценные сведения о системе укреплений немецких войск, о планах обороны отдельных городов, численности и боевом составе противостоящих войск противника», — писал в своих воспоминаниях «От Будапешта до Праги» начальник штаба 2-го Украинского фронта маршал Матвей Захаров.

25 марта 1945 года советские войска перешли в наступление. Приказ об этом лично отдал маршал Малиновский.

«В задействованных в операции советских частях насчитывалось свыше 350 тыс. военнослужащих, более 6 тыс. артиллерийских орудий, около двух с половиной сотен танков и самоходок. Командование Красной армии добилось более чем полуторного превосходства в живой силе над группировкой противника. Это было необходимо, так как, оказавшись в Европе, советские войска наступали на позиции, которые враг успел очень хорошо укрепить», — отметил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, в первые же часы наступления советские части форсировали реку Грон в полосе шириной 17 км и захватили на её берегу несколько плацдармов. Спустя сутки после начала операции в бой была введена 1-я Гвардейская конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Плиева. Красноармейцы преодолели реку Нитра и сорвали попытки нацистов закрепиться на её берегах. Таким образом, советские войска смогли создать разрыв в позициях врага шириной около 135 км.

Освобождение Братиславы 4 апреля 1945 (источник информации — портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-bratislavy)

© histrf.ru

«1 апреля 1945 года Красная армия уже была на подступах к Братиславе. Город был с трёх сторон защищён природой — горами и рекой Дунай. С четвёртой, восточной стороны нацисты создали систему мощных укреплений. Атака исключительно в лоб привела бы к большим потерям, а сам город в результате затяжных боёв подвергся бы сильным разрушениям. Поэтому нацистскую группировку решили атаковать сразу с нескольких сторон. Со стороны реки в бой шла Дунайская флотилия. Кроме того, части советских войск совершили бросок на город через горы. Штурм продолжался двое суток. Убедившись в безнадёжности своего положения, нацистский гарнизон бежал», — рассказал Юрий Кнутов.

4 апреля 1945 года Братислава была полностью освобождена от гитлеровских оккупантов.

Завершение операции

По словам Кнутова, оставив Братиславу, германское командование решило закрепиться в Брно. Город являлся центром чрезвычайно ценного для рейха промышленного района. Кроме того, в Брно пересекались стратегически важные дороги, одна из которых вела на Прагу.

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«Три дня, с 23 по 26 апреля, войска 2-го Украинского фронта дрались за Брно. За это время им пришлось преодолеть несколько оборонительных рубежей и целый ряд сильных опорных пунктов, созданных вокруг города на реках Свратка и Свитава. Гарнизон Брно состоял из отборных эсэсовских частей, усиленных танками, штурмовыми орудиями и артиллерией большой мощности. С воздуха город прикрывался гитлеровской истребительной авиацией», — писал в своих воспоминаниях маршал Матвей Захаров.

Нацисты не собирались отступать из Брно и постоянно переходили в контратаки. Но 25 апреля советские войска вошли в город с нескольких сторон. Части 57-го стрелкового и 18-го корпусов, используя подручные средства, форсировали реку Свитава. 26 апреля город был полностью освобождён от нацистских оккупантов.

Изгнав гитлеровцев из Брно, части 2-го Украинского фронта двинулись навстречу силам других фронтов. В начале мая был полностью освобождён Брновский промышленный район. 5 мая 1945 года Братиславско-Брновская операция завершилась.

«В ходе операции безвозвратные потери советских войск составили около 17 тыс. человек. Точные потери гитлеровской группировки неизвестны — в это время система подсчёта потерь у вермахта уже должным образом не функционировала. В районе Братиславы и Брно были разгромлены девять нацистских дивизий, советские войска продвинулись примерно на 200 км. Боевые действия на территории Чехословакии и Австрии в тот период фактически обрушили оборону гитлеровских войск на южном направлении. Путь на Прагу был открыт», — рассказал Юрий Кнутов.

Войска 2-го Украинского фронта в освобождённом городе Брно

© Waralbum.ru

По словам Андрея Кошкина, в ходе Братиславско-Брновской операции советскому командованию приходилось не только воевать, но и заниматься решением деликатных дипломатических вопросов.

«Чехия была насильно аннексирована нацистами и страдала от гитлеровских репрессий. Среди её населения были сильны русофильские и коммунистические настроения, советские войска чехи встречали с восторгом», — пояснил эксперт.

В Словакии же, по его словам, всё было несколько сложнее. Словацкая республика считалась союзником Германии, и многие на её территории боялись мести со стороны советских войск. Чтобы избежать эксцессов, советское командование принимало жёсткие меры: любые контакты с местным населением разрешалось устанавливать только через местные словацкие администрации, а военнослужащих, повинных в некорректном отношении к словакам, немедленно отдавали под военный трибунал.

Братиславско-Брновская наступательная операция 25 марта — 5 мая 1945 года

© Архив Минобороны России

«Советские военные на чешских и словацких землях решали политически значимую задачу — создавали предпосылки для того, чтобы воссоздание чехословацкой государственности происходило в нужном для СССР ключе и позволило получить мощного союзника в Европе. Для этого необходимо было завоевать доверие местных жителей, показать, что Красная армия принесла им свободу от нацизма. С этой задачей советские военнослужащие справились блестяще», — резюмировал Андрей Кошкин.