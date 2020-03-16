«Фиаско идеи рейха»: как Венская наступательная операция повлияла на исход Великой Отечественной войны

75 лет назад началась Венская операция — одно из последних масштабных наступлений Красной армии в годы Великой Отечественной войны. За месяц боёв войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окончательно изгнали гитлеровцев из Венгрии и освободили восточную часть Австрии, включая столицу. По мнению историков, Венская наступательная операция стала мощным ударом по нацистской идеологии, так как именно с аншлюса Австрии Адольф Гитлер начал расширение рейха. Сразу по её завершении Советский Союз начал оказывать масштабную помощь австрийскому населению, передавая продукты питания и принимая участие в восстановлении страны.

16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция советских войск. Благодаря действиям Красной армии удалось освободить западную часть Венгрии и восточные регионы Австрии. Кроме того, была восстановлена австрийская государственность, а нацисты окончательно изгнаны из Вены.

Предпосылки к операции

«Австрия всегда занимала особое место в гитлеровских планах, причём нацистский фюрер смотрел на неё не только рационально, неотрывно связывая эту страну с идеями германского единства. Кроме того, Австрия была его родиной», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

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12—13 марта 1938 года Гитлер в результате так называемого аншлюса включил Австрию в состав рейха. По мнению историков, её присоединение позволило нацистам создать стратегический плацдарм для аннексии Чехословакии и наступления в Юго-Восточной Европе.

Значительная часть жителей Австрии были лояльно настроены по отношению к Гитлеру. Почти 700 тыс. из них (около 17% взрослого населения страны) вступили в НСДАП. Хотя доля австрийцев в населении «Великой Германии» составляла всего 8%, выходцы из Австрии обеспечили 14% персонала СС и 40% сотрудников лагерей смерти. Около 1,2 млн австрийцев воевали на стороне гитлеровской Германии. При этом примерно 120 тыс. жителей Австрии погибли в результате нацистских репрессий. Многие были отправлены в тюрьмы и концлагеря, местные коммунисты оказывали активное сопротивление нацизму.

Лидеры Антигитлеровской коалиции в своих оценках отделяли Австрию от остального рейха и рассматривали аншлюс как насильственную оккупацию. В Московской декларации, подписанной 30 октября 1943 года министрами иностранных дел стран-союзников, Австрия характеризовалась как «первая жертва» гитлеровской Германии.

Вступление Красной армии в начале 1945 года в западные регионы Венгрии, прилегающие к австрийской границе, вызвало, по словам Юрия Кнутова, панику в Берлине.

«Гитлер, с одной стороны, беспокоился о поставках нефти и работе промышленных предприятий, а с другой — болезненно переживал приближение советских войск к местам, с которыми была связана его юность», — пояснил Кнутов.

6 марта 1945 года отборные части вермахта и СС перешли в контрнаступление в районе озера Балатон. Историки отмечают, что нацисты планировали отбросить Красную армию за Дунай и использовать это как повод для начала интенсивных переговоров с США и Великобританией. Впрочем, несмотря на некоторые тактические успехи, выйти к Дунаю гитлеровцы так и не смогли: уже 15 марта они вынуждены были перейти к обороне.

9 марта 1945 года, в разгар боёв в районе озера Балатон, Иосиф Сталин уточнил задачи для находившихся в Венгрии советских войск. 15—16 марта части 3-го Украинского фронта без оперативной паузы должны были перейти от обороны к наступлению. 17—18 марта к активным действиям было приказано перейти войскам 2-го Украинского фронта и силам Дунайской флотилии. Их общей целью должно было стать изгнание гитлеровцев из западных районов Венгрии и восточной части Австрии.

Техника, брошенная фашистами в районе озера Балатон

РИА Новости

© Евгений Халдей

По словам Юрия Кнутова, общая численность задействованных в Венской наступательной операции советских войск составляла около 640 тыс. человек. Им противостояла нацистская группировка, насчитывавшая порядка 410 тыс. военнослужащих.

«Полуторного превосходства в живой силе и примерно двукратного в бронетехнике и артиллерии для наступления на хорошо подготовленные оборонительные позиции с учётом сложного рельефа, по всем нормам военной науки, не хватало. Поэтому огромное значение имело искусство военачальников, а также выучка и мужество советских воинов», — констатировал историк.

Венская операция

Во второй половине дня 16 марта 1945 года после мощной артподготовки началось наступление ударной группировки 3-го Украинского фронта. Советские войска прорвали оборону противника, однако до конца выполнить задачи первого дня не смогли.

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«Наступление вначале шло тяжело, гитлеровцы отчаянно сопротивлялись», — отметил Юрий Кнутов.

В ходе первого рывка частям 3-го Украинского фронта удалось продвинуться на 3—7 км. Несмотря на сложности, советские войска несколько дней теснили гитлеровские части. 21 марта основное ядро 6-й танковой армии СС было заблокировано в районе городов Секешфехервар, Берхида и Польгарди. Прорваться на запад эсэсовцам удалось с тяжёлыми боями.

Части 2-го Украинского фронта перешли в наступление 17 марта 1945 года. Они сразу прорвали оборону врага, а к 20 марта совершили глубокий охват эстергомско-товарошской группировки противника.

К 25 марта войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сломили сопротивление немецко-венгерской группировки между Дунаем и озером Балатон. Продвинувшись примерно на 80 км, они создали предпосылки для успешного наступления на Вену.

Артиллерийский расчёт ведёт бой в Вене на площади Марии Терезии

РИА Новости

© Семен Раскин

Перед вступлением на территорию Австрии советское командование подготовило особое обращение к населению страны. Оно начиналось словами: «Красная армия вошла в Австрию не с целью захвата австрийской территории, а с целью разгрома вражеских немецко-фашистских войск и освобождения Австрии от немецкой зависимости». Австрийцам напомнили, что нацисты лишили их независимости и навлекли на страну ужасы войны. Отпечатанная миллионным тиражом листовка разбрасывалась с самолётов над оккупированными гитлеровцами территориями.

По словам Юрия Кнутова, представители как гражданского населения Австрии, так и укомплектованных австрийцами воинских частей начали вступать в переговоры с советскими войсками, обещая Красной армии содействие.

Как пишет в своих воспоминаниях генерал Иван Аношин, занимавший на тот момент пост начальника политуправления 3-го Украинского фронта, в начале апреля 1945 года в районе позиций 103-й гвардейской стрелковой дивизии разведка задержала пожилого седобородого мужчину, которого сначала приняли за священнослужителя. Однако вскоре стало ясно, что это бывший федеральный канцлер и председатель Национального совета Австрии социал-демократ Карл Реннер. В беседе с советскими офицерами он назвал Сталина большим человеком и попросил сообщить о нём в Москву.

«Я мог бы быть полезен при строительстве новой Австрии», — цитирует Реннера в своих воспоминаниях Иван Аношин.

Австрийский лидер Карл Реннер

© Wikimedia Commons

«Москва не заставила долго ждать с ответом. В телеграмме на имя Толбухина и Желтова Ставка предписывала сообщить Карлу Реннеру, что в интересах восстановления демократии в Австрии советское командование окажет ему поддержку. Ставка требовала разъяснить господину Реннеру, что наши войска вступили в его страну не для захвата её территории, а исключительно для изгнания фашистских оккупантов», — пишет Аношин.

Мобилизованное нацистами в состав ополчения (фольксштурма) австрийское население массово переходило на сторону Красной армии. Местные жители зачастую встречали советские войска с наспех изготовленными приветственными транспарантами. Многие, по воспоминаниям ветеранов, были сильно напуганы, ведь нацистская пропаганда обещала, что Красная армия, вступив на территорию рейха, начнёт массовые убийства.

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К началу апреля Венгрия была полностью освобождена от нацистов. Только в марте 1945-го советское правительство передало венгерскому населению 15 тыс. тонн хлеба, 3 тыс. тонн мяса, 2 тыс. тонн сахара.

Следующей целью советских войск стала Вена. В столице Австрии занимали оборону восемь танковых и одна пехотная дивизия нацистов, около пятнадцати отдельных батальонов, а также подразделения, сформированные из местной полиции и бойцов фольксштурма. 5 апреля начались бои на подступах к городу.

«На южных подступах к городу немцы построили мощный укреплённый район, состоявший из противотанковых рвов, широко развитой системы окопов и траншей и большого количества дотов и дзотов. На строительство оборонительных сооружений немцы мобилизовали всё трудоспособное население Вены. На улицах воздвигались баррикады, противотанковые препятствия. В парках и на окраинах отрывались окопы, устанавливались проволочные заграждения, танкоопасные направления густо минировались», — пишет в своих воспоминаниях Иван Аношин.

При этом, по словам Юрия Кнутова, советское командование стремилось минимизировать использование в Вене авиации и артиллерии, чтобы сберечь столицу Австрии.

«Основная тяжесть боёв за Вену легла на пехоту и десантников», — отметил историк.

Штурмовые группы, в которые входили стрелковые подразделения, танки и сапёры, вели тяжёлые бои за каждый квартал австрийской столицы. 10 апреля Красная армия смогла овладеть центром города и отбросить врага за Дунайский канал. 11 апреля советские войска форсировали и его.

Австрийская девушка и советский офицер танцуют на улицах Вены после освобождения

РИА Новости

© Анатолий Григорьев

Нацисты разрушили в Вене все мосты, за исключением двух, которые использовали для отвода собственных частей. Чтобы предотвратить их подрыв, советское командование провело сложные операции с привлечением бойцов Дунайской флотилии и воздушно-десантных частей. 13 апреля город был полностью очищен от гитлеровских войск.

«15 апреля 1945 года Венская наступательная операция была завершена. Под контроль советских войск перешла сама столица и мощнейший Венский промышленный район. Безвозвратные потери советских войск в этих тяжёлых боях составили порядка 38 тыс. человек. Система подсчёта же потерь нацистами к этому времени уже практически перестала функционировать. Поэтому сколько погибло гитлеровцев, точно сказать нельзя. В ходе боёв в районе Вены сдались в плен около 130 тыс. немцев, тогда как 45 тыс. венгров капитулировали ещё на начальной стадии операции», — рассказал Кнутов.

Советские власти выделили населению Вены 45 тыс. тонн зерна, 4 тыс. тонн мяса, тонну жиров, 2,7 тыс. тонн сахара, 1,8 тонны соли, 225 тонн кофе. В Австрии началось формирование национальных органов власти. В 1945 году Карл Реннер был избран федеральным президентом. Десять лет спустя, в 1955 году Советский Союз полностью вывел из Австрии свои войска.