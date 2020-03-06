«Последняя оборонительная»: как Балатонская операция Красной армии лишила нацистов надежд на сохранение рейха

75 лет назад началась последняя из крупных оборонительных операций Красной армии в ходе Великой Отечественной войны — Балатонская. Гитлеровские войска предприняли отчаянную попытку остановить продвижение советских войск в Венгрии, организовав наступление под кодовым названием «Весеннее пробуждение». Нацистское командование рассчитывало сохранить контроль над нефтяными месторождениями Центральной Европы и отбросить Красную армию за Дунай, лишив её тем самым возможности вступить в Австрию. Однако эти планы провалились: советские войска сдержали натиск мощной группировки немцев и вскоре развернули масштабное наступление в направлении австрийской границы.

6 марта 1945 года на территории Венгрии началась Балатонская оборонительная операция советских войск. В ходе ожесточённых боёв Красная армия при поддержке болгарских и югославских подразделений остановила попытку наступления отборных частей вермахта и СС, которые пытались сохранить для Германии нефть Центральной Европы и прикрыть юго-восточные границы рейха.

Расстановка сил

В конце 1944-го — начале 1945 года советские войска в Венгрии нанесли ряд болезненных поражений гитлеровским силам. Красная армия освободила от нацистов Будапешт и вступила в западную часть страны, приблизившись к границам Австрии.

«Сложившаяся в начале 1945 года в Венгрии ситуация создала целый комплекс экономических, военно-политических и моральных угроз гитлеризму. Утрата австрийской и венгерской нефти лишила бы гитлеровскую армию важнейшего источника топлива, а выход советских войск к юго-восточной границе рейха был чреват военной катастрофой. Кроме того, Австрия была родиной самого Адольфа Гитлера. Мысль о том, что в его родные места придут ненавистные ему большевики, ужасала фюрера», — отметил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

Автоматчики 3-го Украинского фронта в уличных боях за Будапешт

РИА Новости

В связи с этим, по его словам, гитлеровское командование вместо укрепления обороны Берлина приняло решение нанести мощный контрудар по советским войскам на территории Венгрии. Нацисты планировали внезапным ударом прорвать порядки Красной армии и отбросить её за Дунай.

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В феврале 1945-го гитлеровцы стали стягивать в Венгрию значительные военные силы, включая свои лучшие танковые части. В частности, с Западного фронта в срочном порядке была переброшена участвовавшая в арденнских боях 6-я танковая армия СС под командованием генерала Йозефа Дитриха. Кроме того, в подготовленную для наступления группировку входили 2-я танковая и 6-я армии вермахта, а также оставшиеся лояльными нацистам венгерские подразделения. Всего в наступательной операции под кодовым названием «Весеннее пробуждение» должны были участвовать 35 нацистских дивизий, включая 11 танковых. Общая их численность составляла, по оценкам историков, более 430 тыс. человек. Они располагали 6 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 877 танками и 850 самолётами.

«Это была мощная группировка, готовая обрушиться на утомлённые долгим наступлением силы 3-го Украинского фронта, находящегося под командованием маршала Советского Союза Фёдора Толбухина», — отметил Кнутов.

Советская войсковая разведка выявила военные приготовления гитлеровских сил в районе озера Балатон, что подтолкнуло командование Красной армии к организации глубоко эшелонированной обороны на направлении потенциального удара.

Силы 3-го Украинского фронта в это время составляли около 407 тыс. человек, 7 тыс. орудий и миномётов, 407 танков и самоходок, 965 самолётов. Советские подразделения после предыдущих операций были ещё недоукомплектованы личным составом и бронетехникой. Совместно с Красной армией действовали 1-я Болгарская и 3-я Югославская армии.

Командующий 3-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Фёдор Толбухин

РИА Новости

Как отмечал в своих воспоминаниях Герой Советского Союза генерал армии Семён Иванов, бывший на тот момент начальником штаба 3-го Украинского фронта, в Балатонской операции широко использовался опыт обороны под Курском.

«Важное место в обороне занимали заграждения всех видов. Особенно высокие плотности минирования создавались на вероятных направлениях наступления танковых соединений противника. В результате выполнения большого комплекса оборонительных работ было обеспечено укрытое размещение людей и техники. Развитая система обороны давала возможность во время оборонительного сражения осуществлять широкий манёвр силами и средствами как по фронту, так и из глубины», — писал он.

Попытка прорыва

Утром 6 марта 1945 года после мощной артподготовки силы 6-й танковой армии СС при поддержке пехоты перешли в наступление между озёрами Веленце и Балатон — на главном направлении операции «Весеннее пробуждение». На нескольких участках гитлеровцам удалось вклиниться в советскую оборону. За два дня боёв нацисты потеряли до 4 тыс. военнослужащих и около ста танков и САУ, но продолжали отчаянно рваться в направлении Дуная. На некоторых участках, согласно различным источникам, плотность использования гитлеровцами танков достигала 40—50 единиц на один километр фронта.

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Командование 3-го Украинского фронта ввело в бой практически все резервы, при этом оно не могло использовать 9-ю гвардейскую армию, которую готовили для наступления на Вену. Наращивать усилия в обороне приходилось самым сложным путём — за счёт манёвра с неатакованных участков.

10 марта гитлеровцы смогли снова потеснить на отдельных участках советские войска. Всего за пять дней боёв 6-я танковая армия СС прорвала главную и вторую линии обороны 3-го Украинского фронта, однако рассечь его полностью и выйти к Дунаю нацистам не удалось.

11 марта немцы ввели в бой между озёрами Веленце и Балатон семь танковых, две пехотные и две кавалерийские дивизии, насчитывавшие свыше 500 танков и штурмовых орудий. Мощные удары были нанесены и на других направлениях. Однако советские войска выстояли. Даже те позиции, которые гитлеровцам удавалось захватить, вскоре возвращались под контроль Красной армии.

12 марта нацисты смогли занять небольшой плацдарм на южном берегу канала Елуша, расширив его в последующие дни. Однако и это не приблизило гитлеровцев к решению их основной задачи — выходу к Дунаю.

Солдаты и офицеры 3-го Украинского фронта на берегу озера Балатон

© М. Голышев/РИА Новости

Завершение операции

Ожесточённые бои в районе озера Балатон продолжались десять дней. За это время гитлеровцы смогли продвинуться всего на 12—30 км, после чего наступление стало выдыхаться. По словам Юрия Кнутова, несмотря на ситуативные успехи нацистов на отдельных участках, в целом инициатива полностью принадлежала советскому командованию.

15 марта 1945 года гитлеровцы прекратили наступление в районе озера Балатон и перешли к обороне.

«Исчезли все шансы на крупный успех. Был утрачен сохранявшийся до сих пор высокий боевой дух эсэсовских дивизий. Под прикрытием упорно сражающихся танкистов вопреки приказу отступали целые соединения», — писал в своих воспоминаниях о событиях марта 1945 года в Венгрии генерал Гейнц Гудериан, занимавший на тот момент пост начальника Генерального штаба Сухопутных войск Германии.

«На эти дивизии уже нельзя было больше полагаться. Это переполнило меру терпения Гитлера. Он разразился страшным гневом, приказав сорвать нарукавные знаки с названием этих частей у личного состава дивизий», — отмечал Гудериан.

Гитлер хотел отправить генерала в Венгрию лично, но военачальник убедил фюрера в бессмысленности этой затеи.

Техника, брошенная фашистами в районе озера Балатон

© Евгений Халдей/РИА Новости

Уже 16 марта 1945 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли в масштабное наступление в направлении австрийской границы.

«Балатонская операция — это фактически последняя оборонительная операция Красной армии в годы Великой Отечественной войны. После этого советские войска только наступали. А для вермахта и СС бои 6—15 марта стали последним масштабным наступлением», — отметил Юрий Кнутов.

По его словам, в ходе операции гитлеровцы потеряли убитыми и пленными от 40 до 45 тыс. военнослужащих. Потери советской стороны составили 32 899 человек, из них 8492 — убитыми, умершими и пропавшими без вести.

«Бои в районе озера Балатон завершились для нацистов катастрофой. Мало того что они предопределили потерю гитлеровцами доступа к крупным месторождениям нефти и открыли Красной армии путь в Австрию, так они ещё и сломили моральный дух наиболее боеспособных частей Германии, лишив их последних призрачных надежд на сохранение своего рейха», — подытожил историк.