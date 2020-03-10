На завершающем этапе войны: как Моравско-Остравская операция позволила обескровить военную промышленность нацистов

75 лет назад Красная армия приступила к освобождению от нацистов Моравско-Остравского района Чехословакии. Контроль над этим регионом был стратегически важен для немцев, поскольку там были сосредоточены значительные промышленные мощности рейха. Чтобы не допустить потери этих территорий, нацисты выстроили мощные оборонительные укрепления. Операция советских войск продолжалась почти два месяца. В результате ожесточённых боёв Красной армии удалось вытеснить противника из Моравско-Остравского района. Потеря контроля над ним существенно осложнила положение вермахта и стала прологом к полному освобождению Чехословакии.

10 марта 1945 года началась Моравско-Остравская операция советских войск. Наступление имело огромное значение, поскольку Красная армия намеревалась лишить нацистов доступа к одному из ключевых для военной промышленности рейха регионов Европы.

Сложное начало

Советские войска приступили к освобождению Чехословакии осенью 1944 года. Красная армия пыталась решительным рывком прорваться на помощь участникам Словацкого восстания в ходе Восточно-Карпатской операции, но не успела. Повстанцы под давлением нацистов ушли в подполье, а советские войска приступили к планомерному освобождению чехословацких земель.

Как отмечают эксперты, в начале 1945 года войска 4-го Украинского фронта продвинулись с боями примерно на 200 км по территории Чехословакии и остановились с целью подготовки к новой наступательной операции.

«Целью советских войск стал Моравско-Остравский промышленный район. Он играл колоссальную роль для военно-промышленного комплекса рейха. На его территории располагались несколько десятков заводов, а также месторождения угля и железной руды. С учётом того, что к этому времени нацисты уже утратили контроль над значительной частью ранее оккупированных ими территорий, Моравско-Остравский район являлся одной из последних внешних опорных баз их промышленности», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

Согласно воспоминаниям дважды Героя Советского Союза, маршала Андрея Гречко, который в 1945 году командовал участвовавшей в Моравско-Остравской операции 1-й гвардейской армией, оборона противника в данном регионе «обладала чрезвычайно высокой прочностью». По его словам, чтобы прорвать её, «требовалось не только упорство, но и большое искусство, наличие мощных огневых средств».

Как отмечал военачальник, гитлеровцы окольцовывали доты траншеями и проволочными заграждениями, а также соединяли их между собой ходами сообщения. Так создавались многочисленные опорные пункты, объединённые в единую систему.

«Возникала развитая и труднопреодолимая оборонительная позиция», — писал Гречко.

Батарея чехословацкого корпуса на перевале Дукля. Восточно-Карпатская наступательная операция

РИА Новости

Кроме того, гитлеровцы широко использовали ранее существовавшие каменные строения. Их окружали траншеями и минировали подходы к ним.

«Всё это позволяло быстро увеличивать глубину обороны, насыщать её трудноуязвимыми огневыми точками, которые были способны простреливать впередилежащую местность плотным огнём, затрудняя действия наступавших войск», — подчёркивал маршал.

По словам Кнутова, дополнительные сложности советским войскам создавал гористо-лесистый рельеф Чехословакии.

«Моравско-Остравский промышленный район был превращён в настоящую систему крепостей», — заявил историк.

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Как рассказал в беседе с RT специалист — историк Музея Победы Александр Михайлов, данный участок обороняла гитлеровская группа армий «Хейнрици», в дальнейшем преобразованная в 1-ю танковую армию. Её численность составляла около 150 тыс. человек.

Со стороны советских войск в наступлении были задействованы силы 4-го Украинского фронта, насчитывавшие свыше 200 тыс. человек.

По словам Кнутова, Красная армия не имела численного преимущества, которое позволило бы эффективно наступать на мощные укрепления района. Кроме того, ситуацию осложнило резкое ухудшение погодных условий 10 марта: это не позволяло использовать авиацию и резко снизило результативность артиллерии.

«Гитлеровская разведка смогла добыть информацию о времени и месте главного удара, отведя свои войска из-под огня советских орудий. Командармы предлагали скорректировать планы наступления, но командующий фронтом генерал Иван Петров и член военного совета фронта генерал-полковник Лев Мехлис не стали докладывать о происходящем в Ставку. В итоге в первые дни операции Красная армия смогла пройти всего 3—4 км. Ни о каком завершении операции за несколько дней, как это планировалось изначально, больше не шло речи», — рассказал Юрий Кнутов.

Упорное сопротивление

17 марта 1945 года советские войска были вынуждены остановить наступление и перейти к обороне. По словам Александра Михайлова, Ставка была недовольна действиями командования фронта. 26 марта Ивана Петрова на посту командующего заменили генералом армии Андреем Ерёменко.

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«В начале апреля 1945 года был разработан новый план наступления, и уже к середине месяца соединения 60-й, 38-й и 1-й гвардейских армий нанесли удары севернее и северо-западнее Моравска-Остравы», — отметил Михайлов.

По словам Кнутова, «немецкие войска оказывали упорное сопротивление». Нацисты наносили по несколько контрударов в день. Наступление замедлилось, но не остановилось.

«К 22 апреля передовые части 60-й армии овладели городом Опава, а 38-я и 1-я гвардейская армии вышли к внешнему оборонительному рубежу Остравы. Особенно хорошо проявили себя в этих боях подчинённые 4-му Украинскому фронту чехословацкие национальные подразделения, которым буквально помогала родная земля», — рассказал Александр Михайлов.

29 апреля 1945 года советские войска вышли на окраины города Остравы, а 30 апреля освободили его.

Жители Моравска-Остравы встречают советских воинов

РИА Новости

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По словам Юрия Кнутова, над нацистскими частями нависла угроза окружения. Начался отвод подразделений 1-й танковой армии вермахта. К 5 мая Красная армия вытеснила гитлеровцев из Моравско-Остравского промышленного района. Операция была завершена, советские войска начали подготовку к освобождению Праги.

Красная армия потеряла 112 621 человека, из которых 23 964 — убитыми, умершими и пропавшими без вести.

«Нацисты всего потеряли 250 тыс. человек, 150 тыс. из которых сдались в плен», — рассказал историк.

По его словам, в ходе Моравско-Остравской операции советские войска, несмотря на смещение сроков, всё же смогли решить поставленные перед ними задачи.