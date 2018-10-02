«Желание скрыть правду»: в МИД РФ заявили о намерении Лондона не допустить объективного расследования дела Скрипалей

Великобритания использует вбросы в СМИ по делу Скрипалей, стремясь надавить на Москву и ослабить её влияние на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Лондон ставит перед собой задачу не допустить объективного расследования инцидента в Солсбери. Однако не все публикации в британской прессе подтверждают версию Соединённого Королевства. Так, выдержки из ещё не опубликованной книги Марка Урбана, основанной на беседах журналиста с экс-разведчиком в 2017 году, свидетельствуют о том, что в годы жизни за границей Скрипаль не был оппонентом Кремля, а напротив, во многом поддерживал российскую политику, в том числе воссоединение Крыма с Россией.

Отказ Великобритании сотрудничать с Генпрокуратурой РФ по делу Скрипалей — свидетельство того, что Лондон пытается не допустить объективного расследования инцидента в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Позиция официального Лондона, утвержденная, как отмечается, на самом высоком политическом уровне, лишь подтверждает явное желание властей этой страны скрыть правду, не допустить объективного и транспарентного расследования инцидента со Скрипалями и установления истинных причин произошедшего в Солсбери», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Лондон, «продолжая вбросы в СМИ» и обвиняя Россию в причастности к отравлению, осуществляет «наращивание давления на нашу страну». Она отметила, что Соединённое Королевство намерено таким способом противодействовать политике России на международной арене.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва сможет принять участие в расследовании дела Скрипалей только в том случае, если получит исходные материалы об инциденте.

«Россия предлагала совместное расследование — наши соответствующие службы, не Кремль, мы не занимаемся поиском людей. Наши службы нуждаются в исходных материалах по Солсбери. После этого они смогут оказывать содействие в совместном расследовании», — говорил он.

При этом Песков подчёркивал, что Кремль не намерен продолжать «муссировать» инцидент в Солсбери из-за заявлений британских медиа.

«Кремль не хочет дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более муссировать его, имея в качестве визави СМИ. Все эти рассуждения — кто на кого похож и так далее...», — заключил он.

Между тем в британских СМИ тема инцидента в Солсбери по-прежнему не сходит с первых полос газет. Так, The Guardian сегодня заявили, что Сергей Скрипаль изначально не верил в то, что якобы «стал целью Кремля». Издание ссылается на ещё неопубликованную книгу британского журналиста Марка Урбана из BBC, написанную на основе бесед с россиянином.

Отмечается, что когда Скрипаль очнулся после отравления, ему якобы было тяжело психологически восстановиться в том числе и потому, что он поначалу не хотел «согласиться» с тем, что его вместе с дочерью якобы «планировала ликвидировать» Москва.

Книга Марка Урбана рассказывает также и об обычной жизни Сергея Скрипаля до отравления. В ней, в частности, говорится, что он поддерживал воссоединение Крыма с Россией, критиковал украинцев, называя их «овцами, которым нужен хороший пастух». При этом в книге не говорится о том, почему российские спецслужбы могли бы быть заинтересованы в устранении экс-разведчика, который уже давно отошёл от дел и не первый год живёт за границей.

В свою очередь племянница Сергея Скрипаля Виктория убеждена, что её дядя не обвинял бы Россию в своём отравлении уже хотя бы потому, что тут живёт часть его семьи.

«Сергей Викторович никогда не стал бы обвинять Россию, во-первых, потому, что в России осталась часть его семьи», — сказала она.

«Мы обвиняем, а вы оправдывайтесь»

Напомним, британская сторона считает Россию причастной к инциденту с Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией 4 марта этого года. Согласно позиции Лондона, Москва якобы решила ликвидировать экс-сотрудника ГРУ, перешедшего в своё время на сторону британской разведки и последние несколько лет проживающего в британском городе Солсбери.

Доказательств причастности России к инциденту нет, однако Соединённое Королевство утверждает, что за отравлением стоят спецслужбы РФ. Якобы российская разведка использовала советское отравляющее боевое вещество «Новичок», чтобы устранить Скрипаля и его дочь.

5 сентября Скотленд-Ярд опубликовал снимки с видеокамер Солсбери, на которых запечатлены двое мужчин. По мнению следователей — это сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. Однако 13 сентября они дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян и заявили, что не имеют отношения ни к отравлению Скрипалей, ни к российской разведке.

Позже группа британских блоггеров Bellingcat, известная своими «расследованиями», по итогу которых Россия оказывается виноватой в различных инцидентах, заявила, что Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

Британская пресса периодически делает заявления о якобы новых деталях расследования. Так, 28 сентября The Telegraph опубликовал материал, в котором утверждается, что в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Ранее издание The Mirror заявляло, что якобы помимо Боширова и Петрова в «операции» принимали участие ещё двое россиян.

А издание The Times «сообщило», что следствию известно «настоящее» имя Александра Петрова. Якобы Скотленд-Ярд придаст его огласке в течение семи-десяти дней. Во всех случаях СМИ ссылаются на неназванные, но информированные источники в Великобритании.

Москва неоднократно отмечала, что не доверяет выводам Великобритании, так как к следствию не допускаются представители правоохранительных органов России, сами Скрипали содержатся в изоляции, а британские СМИ своими заявлениями только запутывают дело. Так, Захарова отмечала, что британская сторона не предоставляет России данных о расследовании дела, «кроме политических заявлений и сливов в специально созданные для таких нужд псевдо-СМИ».