Племянница Скрипаля сообщила об отсутствии угроз в свой адрес
- РИА Новости
«В мою сторону угроз не поступает. Мне, наверное, очень трудно угрожать, я так думаю», — приводит РИА Новости слова Скрипаль.
Также она заявила, что собирается провести экспертизу автомобиля, на котором вместе с мужем попала в аварию.
«Правда, Вальтер Литвиненко (отец бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. — RT) предупреждал, что меня не оставят в живых — меня отравят. Но я посмеялась над этим высказыванием», — отметила Скрипаль.
28 сентября Виктория Скрипаль попала вместе с мужем в ДТПв Московской области по дороге из Ярославля. Она не исключает, что это могло быть покушением.