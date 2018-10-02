Племянница Скрипаля сообщила об отсутствии угроз в свой адрес

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Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, рассказала, что не получает угроз в свой адрес.
Племянница Скрипаля сообщила об отсутствии угроз в свой адрес
  • РИА Новости

«В мою сторону угроз не поступает. Мне, наверное, очень трудно угрожать, я так думаю», — приводит РИА Новости слова Скрипаль.

Также она заявила, что собирается провести экспертизу автомобиля, на котором вместе с мужем попала в аварию.

«Правда, Вальтер Литвиненко (отец бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. — RT) предупреждал, что меня не оставят в живых — меня отравят. Но я посмеялась над этим высказыванием», — отметила Скрипаль.

28 сентября Виктория Скрипаль попала вместе с мужем в ДТПв Московской области по дороге из Ярославля. Она не исключает, что это могло быть покушением.

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