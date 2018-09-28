Виктория Скрипаль попала в ДТП в Московской области

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Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия, в которое она попала вместе с мужем в Московской области по дороге из Ярославля.
Виктория Скрипаль попала в ДТП в Московской области
  • Reuters

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, у автомобиля «странным образом» оторвало колесо, и машина на полном ходу влетела в отбойник.

Инцидент произошёл в среду, 26 сентября, когда Скрипаль с мужем ехали в Москву.

«Неожиданно мы услышали скрежет, и машина начала терять управление, провалившись в районе переднего левого колеса... Мы на полном ходу вписались в отбойник», — уточнила она.

При этом Скрипаль добавила, что не исключает, что произошедшее могло быть покушением, так как, по её словам, машина находилась в исправном состоянии и была припаркована во дворе её дома.

«Камер вокруг нет, могли и преднамеренно скрутить что-нибудь», — отметила она.

Как подчёркивает издание, Скрипаль допускает связь между ДТП и её позицией по отношению к предположениям зарубежных СМИ о личностях «агентов» Александра Петрова и Руслана Боширова.

Ранее Скрипаль заявила, что не верит в причастность россиян Петрова и Боширова к инциденту с отравлением в Солсбери.

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