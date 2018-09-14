В Кремле назвали абсурдной реакцию Лондона после интервью Петрова и Боширова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Лондона после интервью, которое дали Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британскими правоохранительными органами в причастности к делу Скрипалей, абсурдна.
В Кремле назвали абсурдной реакцию Лондона после интервью Петрова и Боширова

    «Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан — это также абсурдно. Это простые граждане, они тоже не имеют отношения к российскому государству», — сказал Песков.

    Он отметил, что в Кремле считают неприемлемым проводить какие-либо ассоциации между Россией и тем, что произошло в Солсбери.

    Ранее представитель офиса премьер-министра Британии Терезы Мэй заявил, что интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым содержит ложь и фабрикации. По его словам, всё это оскорбительно «для жертв и близких тех, кто пострадал при этом ужасном нападении».

    Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что не верит в причастность россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту с отравлением в британском Солсбери.

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