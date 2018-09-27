Песков: президент располагает информацией, что Боширов является гражданским лицом
«Он располагал, располагает такой информацией», — сказал пресс-секретарь журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков отметил, что данная информация будет проверена.
«Президент сказал, что эти люди (Руслан Боширов и Александр Петров. — RT) являются гражданскими, соответственно, он озвучил ту информацию, которая была ему предоставлена», — добавил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию о якобы настоящем имени «подозреваемого» по делу Скрипалей Руслана Боширова вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в британском Солсбери.
СМИ сообщили, что Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.