Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко прокомментировал сообщения СМИ о том, что за именем Анатолия Чепиги скрывается Руслан Боширов, которого Лондон подозревает в причастности к делу об отравлении Скрипалей.

Как Боржко рассказал РИА Новости, до работы в ДОССАФ он руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ).

«В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает лёгкой шизофренией», — сообщил Боржко.

По его словам, в ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий. Чепигу, воевавшего в Чечне, не готовили для агентурных мероприятий.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин располагает информацией, что «подозреваемый» по делу Скрипалей Руслан Боширов является гражданским лицом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию о якобы настоящем имени «подозреваемого» по делу Скрипалей Руслана Боширова вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в британском Солсбери.

В начале сентября Лондон назвал имена двоих подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ими оказались российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.

В интервью RT Петров и Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей. Россияне также сообщили, что ездили в британский город с туристическими целями.