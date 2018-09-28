Telegraph: Британские спецслужбы выявили третьего подозреваемого по делу Скрипалей

Короткая ссылка
Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, третий подозреваемый якобы является сотрудником ГРУ, который мог выполнять «разведывательную миссию», чтобы помочь спланировать отравление Скрипалей.

Газета при этом не приводит имени нового предполагаемого фигуранта инцидента в Солсбери.

Ранее СМИ сообщили о двух новых подозреваемых по делу Скрипалей. По словам источников, сотрудники британских спецслужб предполагают, что ещё двумя «подозреваемыми» могли быть медик и сотрудник посольства.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным британских властей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик в тот момент, когда они прилетели в страну. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить