СМИ сообщили о двух новых подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей

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Вместе с «подозреваемыми» Лондоном по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, по данным британских СМИ, в «операции» могли быть задействованы ещё два человека.
СМИ сообщили о двух новых подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей
  • Reuters

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, сотрудники британских спецслужб предполагают, что ещё двумя «подозреваемыми» могли быть медик и сотрудник посольства.

13 сентября на RT вышло интервью с Петровым и Бошировым, в ходе которого они рассказали о своей туристической поездке в Великобританию.

По словам представителя британского МИД, Лондону «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки».

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