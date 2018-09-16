СМИ сообщили о двух новых подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей
- Reuters
Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на информированные источники.
По данным собеседников издания, сотрудники британских спецслужб предполагают, что ещё двумя «подозреваемыми» могли быть медик и сотрудник посольства.
13 сентября на RT вышло интервью с Петровым и Бошировым, в ходе которого они рассказали о своей туристической поездке в Великобританию.
По словам представителя британского МИД, Лондону «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки».