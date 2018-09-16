Британские СМИ назвали интервью Петрова и Боширова «наказанием за проваленную операцию»
Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.
По мнению собеседников издания, подозреваемые Скотленд-Ярдом в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Боширов и Петров были вынуждены дать интервью в качестве наказания за «оставленные во время операции следы».
5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту с отравлением в Солсбери.
По данным властей Великобритании, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
13 сентября на RT вышло интервью с «подозреваемыми» по делу Скрипалей россиянами.
По словам представителя МИД Великобритании, Лондону «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки».