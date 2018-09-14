Захарова отреагировала на сообщения о документах Петрова и Боширова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации СМИ о данных паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери.

«Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Ещё раньше их начали подозревать. И всё это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет», — написала она в Facebook.

По её мнению, главный вопрос заключается не в этом.

«Почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть хоть одно доказательство «причастности» Петрова и Боширова к отравлению?» — отметила Захарова.

Ранее The Bellingcat и The Insider, ссылаясь на «базу ФМС», сообщили о возможной причастности Петрова и Боширова к спецслужбам.

13 сентября на RT вышло интервью главного редактора телеканала Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей. В частности, они заявили, что Александр Петров и Руслан Боширов — это их настоящие имена.