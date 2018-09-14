Путину известно об интервью Петрова и Боширова

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли смотрел целиком интервью подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.
Путину известно об интервью Петрова и Боширова

    «Я пока не знаю, смотрел или нет. Наверное, целиком вряд ли он смотрел, я не думаю, что у него было время. Хотя новостные какие-то сообщения, конечно же, ему докладывались в виде дайджестов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее представитель офиса премьер-министра Британии Терезы Мэй заявил, что интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым содержит ложь и фабрикации. По его словам, всё это оскорбительно «для жертв и близких тех, кто пострадал при этом ужасном нападении».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию британского внешнеполитического ведомства на интервью с «подозреваемыми» по делу Скрипалей.

    13 февраля Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT, в котором заявили, в частности, что приезжали в Солсбери как туристы. Они также рассказали, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

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