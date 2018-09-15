TripAdvisor временно отключил возможность оставлять отзывы о соборе в Солсбери

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Портал TripAdvisor временно отключил возможность оставлять комментарии о соборе в британском городе Солсбери, который был упомянут в интервью Александра Петрова и Руслана Боширова.
TripAdvisor временно отключил возможность оставлять отзывы о соборе в Солсбери
  • © imagebroker/ Klaus-Peter Wolf
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Как отмечается на сайте, такое решение принято в связи с повышенным вниманием пользователей к достопримечательности.

«TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлёк к себе повышенное внимание в связи с недавним событием», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что собор получил множество отзывов, которые не основаны «на личном опыте».

13 сентября Боширов и Петров в интервью RT отвергли заявление британской стороны о своей причастности к отравлению в Солсбери.

По словам российских граждан, они ездили в Великобританию туристами, в том числе для того, чтобы увидеть собор в Солсбери.

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