TripAdvisor временно отключил возможность оставлять отзывы о соборе в Солсбери
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- globallookpress.com
Как отмечается на сайте, такое решение принято в связи с повышенным вниманием пользователей к достопримечательности.
«TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлёк к себе повышенное внимание в связи с недавним событием», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что собор получил множество отзывов, которые не основаны «на личном опыте».
13 сентября Боширов и Петров в интервью RT отвергли заявление британской стороны о своей причастности к отравлению в Солсбери.
По словам российских граждан, они ездили в Великобританию туристами, в том числе для того, чтобы увидеть собор в Солсбери.