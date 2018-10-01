Песков: Кремль не будет вести дискуссии со СМИ по делу Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не будет вести дискуссии со СМИ по делу об отравлении Скрипалей и возможным подозреваемым.

«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или ещё что-то. И, поскольку вся дискуссия ведётся на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — заявил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли, что президент России Владимир Путин был проинформирован неправильно о личностях россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.

При этом Песков добавил, что Россия с самого начала предлагала помощь в расследовании инцидента.

«Вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», — заявил пресс-секретарь.

Ранее в посольстве России в Великобритании сообщили, что считают ситуацию вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «хорошо продуманной провокацией». В ведомстве подчеркнули, что Великобритания отказывается сотрудничать с Россией в расследовании указанного дела.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию о якобы настоящем имени «подозреваемого» по делу Скрипалей Руслана Боширова вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в британском Солсбери.