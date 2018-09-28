В посольстве России назвали ситуацию вокруг дела Скрипалей «продуманной провокацией»

Посольство России в Великобритании считает ситуацию вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «хорошо продуманной провокацией».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии.

«Вся ситуация вокруг дела Скрипалей напоминает нам бесконечную мыльную оперу: изо дня в день в СМИ звучат ссылки на некие анонимные источники в британских спецслужбах, тиражируются многочисленные версии и утечки, достоверность которых невозможно проверить», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Великобритания отказывается сотрудничать с Россией в расследовании указанного дела.

«Мы пытаемся понять, почему британские власти ведут себя именно так, и не находим иного правдоподобного объяснения, кроме того, что вся ситуация вокруг дела Скрипалей является хорошо продуманной провокацией», — заключил дипломат.

Ранее The Daily Telegraph сообщила, что британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению в Солсбери.

Как пишет газета, он якобы является сотрудником ГРУ.

Независимый журналист, политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил информацию британских СМИ о новом подозреваемом по делу об инциденте в Солсбери.