В посольстве России назвали ситуацию вокруг дела Скрипалей «продуманной провокацией»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии.
«Вся ситуация вокруг дела Скрипалей напоминает нам бесконечную мыльную оперу: изо дня в день в СМИ звучат ссылки на некие анонимные источники в британских спецслужбах, тиражируются многочисленные версии и утечки, достоверность которых невозможно проверить», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Великобритания отказывается сотрудничать с Россией в расследовании указанного дела.
«Мы пытаемся понять, почему британские власти ведут себя именно так, и не находим иного правдоподобного объяснения, кроме того, что вся ситуация вокруг дела Скрипалей является хорошо продуманной провокацией», — заключил дипломат.
Ранее The Daily Telegraph сообщила, что британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению в Солсбери.
Как пишет газета, он якобы является сотрудником ГРУ.
Независимый журналист, политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил информацию британских СМИ о новом подозреваемом по делу об инциденте в Солсбери.