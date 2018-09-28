Песков прокомментировал сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию британских СМИ о третьем подозреваемом по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Песков прокомментировал сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей
  • © Reuters

«В последние месяцы в СМИ, и британских, и других стран, появляется много новостей по делу Скрипалей, никто не может уже разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие правдивыми», — заявил Песков.

По его словам, расследования ведут и журналисты, и разные организации и иные структуры.

«Мы не знаем, насколько они (результаты. — RT) достоверны, на чём они основываются. В целом вся дискуссия ведётся вокруг сообщений СМИ, неких результатов неких расследований неких организаций», — добавил Песков.

Ранее The Daily Telegraph сообщила, что британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению в Солсбери

Как пишет газета, третий подозреваемый якобы является сотрудником ГРУ.

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