Эксперт оценил сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей

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Независимый журналист политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил информацию британских СМИ о третьем подозреваемом по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Эксперт оценил сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей
  • Reuters

По его словам, развития событий не предполагается, фейковые обстоятельства будут меняться, пока актуальной остаётся цель давления на Россию.

«Пока эта задача стоит, мы будем видеть новые и новые порции какой-то информации, обстоятельств. Близко к финалу мы подойдём, когда нам покажут самого Скрипаля или его дочь. А пока мы видим смену декораций спектакля», — считает Асафов.

В свою очередь, профессор МГУ, доктор политических наук член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло в беседе с Nation News сказал, что история будет продолжаться ещё долго, так как в самом начале Лондон заявил о четырёх подозреваемых.

«Интересно будет взглянуть, на кого они укажут и какие доказательства предоставят», — отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию британских СМИ о третьем подозреваемом.

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