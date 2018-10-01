«Скрипалей давно никто не видел»: в Москве отказались продолжать дискуссию с британскими СМИ по инциденту в Солсбери

Российские власти не будут вести диалог со СМИ, поскольку вся дискуссия по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии основывается на слухах и предположениях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Лондон отверг предложение Москвы о сотрудничестве по расследованию. В свою очередь, Мария Захарова указала на странную логику британской прессы в отношении «подозреваемых» по этому делу — Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД также отметила, что Скрипалей скрывают от российской стороны. Эксперты указывают, что тема Скрипалей используется в Соединённом Королевстве как способ отвлечь внимание граждан от неудач правительства в переговорах по брекситу.

Британская пресса сделала очередной «правильный» вывод в «солсберецкой» истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на странную логику иностранных медиа — раз в Москве никто официально не предъявил общественности якобы полковника ГРУ Анатолия Чепигу, то он и есть Руслан Боширов, которого вместе с Александром Петровым Лондон подозревает в совершении преступления.

«Действует Лондон по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться, и даже если ложечки найдутся, главное — осадок». Я напомню: хотелось бы до Чепиги посмотреть на Скрипаля», — написала Захарова в Facebook.

Ранее британский портал Bellingcat опубликовал третью часть собственного «расследования», которое опирается на анонимные источники и непроверенную информацию. Согласно этим данным, журналистам якобы удалось доказать связь «подозреваемых» в отравлении Скрипалей с ГРУ. Добавим, что в 2016 году Bellingcat был замечен в ретушировании фото- и видеоматериалов по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в небе над Донбассом.

Кремль отныне перестанет вести дискуссию с представителями средств массовой информации по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не будем больше вести разговор со СМИ. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или ещё что-то. И поскольку вся дискуссия ведётся на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, что глава государства Владимир Путин был неверно проинформирован о личностях «подозреваемых».

В то же время Песков отметил, что Москва изначально предлагала совместные действия по расследованию инцидента. «Вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности — и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне оценили происходящее как «хорошо продуманную провокацию», которая напоминает «бесконечную мыльную оперу». Как подчеркнул представитель дипмиссии, почти ежедневно в британских СМИ появляются ссылки на «некие анонимные источники» в спецслужбах, тиражируются многочисленные версии и утечки. При этом проверить их достоверность не представляется возможным.

«Самих Скрипалей, которые являются российскими гражданами, давно никто живыми не видел. Где они и что с ними происходит, достоверно неизвестно, а токсичность вещества, которое использовалось при отравлении в Солсбери, также нельзя проверить», — подчеркнул дипломат.

«Дымовая завеса» брексита

Как отмечает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, в Великобритании тема отравления Скрипалей используется в качестве своеобразного отвлекающего манёвра — до брексита осталось полгода, а Лондону не удаётся согласовать с Брюсселем условия выхода из союза Соединённого Королевства.

«История со Скрипалями — очень удобная дымовая завеса, которая призвана засветить все процессы, которые происходят в Соединённом Королевстве. Для обывателей в газетах заголовки о шпионах, об отравлениях, страстях, о шпионах, которые пытались убить другого шпиона, интереснее, чем разбираться в скучных процессах экономической статистики, связанных с брекситом, с возможным повторным референдумом, анализировать отношения между Великобританией и ЕС и то, насколько Британия тяготеет к США. Для обывателей, которые составляют общественное мнение, остаётся скандал со Скрипалями», — подчеркнул Безпалько.

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Действительно, в британских СМИ продолжают муссироваться ничем не подкреплённые версии по делу Скрипалей. Так, на прошлой неделе британская пресса рассказала о двух участниках, якобы задействованных в «операции»: медике и сотруднике посольства РФ в Лондоне. Затем в прессе появились сведения об идентификации личности «третьего подозреваемого», который якобы был сотрудником ГРУ и занимался «разведывательной миссией».

Между тем истерия вокруг отравления стала надоедать не только российской стороне, но и местным властям. В совете графства Уилтшир, на юго-востоке которого расположен Солсбери, выразили намерение изменить образ города, поскольку из-за произошедших событий у потенциальных туристов он ассоциируется исключительно с отравлением Скрипалей.

«Солсбери известен во всём мире, однако не по тем причинам, по которым нам хотелось бы. Я думаю, что нам предстоит практически ребрендинг. Мы именно этим и занимаемся. Мы наняли консультантов», — заявила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

Отметим, что в Москве сообщение о скором изменении образа Солсбери встретили с иронией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также предложила помочь «солсберецким» с ребрендингом, но без инициатив о референдуме.

«Учитывая, что эта утечка появилась в Thе Guardian, неужели опять речь идёт о специалистах по смене имиджа британских городов — главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити», — написала Захарова в Facebook.

Помимо этого, стало известно, что принц Кентский Майкл нарушил рекомендацию кабмина Соединённого Королевства, согласно которой членам британской королевской семьи следует воздержаться от поездок в Россию на фоне скандала в Солсбери. Отметим, что 19 сентября двоюродный брат королевы Елизаветы II прибыл в Москву на открытие международной школы Brookes.