СМИ сообщили о работе Скрипаля на разведки четырёх стран НАТО

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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами четырёх стран — участниц НАТО, пишет издание Focus со ссылкой на источник в Группе контрразведки при штабе Объединённых вооружённых сил альянса в Европе.
СМИ сообщили о работе Скрипаля на разведки четырёх стран НАТО
  • Reuters

Как отмечается, речь может идти о Великобритании, Чехии, Эстонии и Испании, которым он предоставлял данные о действующих агентах российской разведки.  

По информации издания, Скрипаль посещал Прагу в сопровождении агентов британской службы внешней разведки в 2012 году.

Во время поездки, подчёркивает Focus, он якобы информировал представителей местных спецслужб об агентурных сетях России.

Ранее СМИ писали, что Скрипаль в последние несколько лет сотрудничал с испанской разведкой

Также СМИ сообщали, что Скрипаль встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Британии. 

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