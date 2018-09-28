СМИ сообщили о работе Скрипаля на разведки четырёх стран НАТО

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами четырёх стран — участниц НАТО, пишет издание Focus со ссылкой на источник в Группе контрразведки при штабе Объединённых вооружённых сил альянса в Европе.

Как отмечается, речь может идти о Великобритании, Чехии, Эстонии и Испании, которым он предоставлял данные о действующих агентах российской разведки.

По информации издания, Скрипаль посещал Прагу в сопровождении агентов британской службы внешней разведки в 2012 году.

Во время поездки, подчёркивает Focus, он якобы информировал представителей местных спецслужб об агентурных сетях России.

Ранее СМИ писали, что Скрипаль в последние несколько лет сотрудничал с испанской разведкой.

Также СМИ сообщали, что Скрипаль встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Британии.