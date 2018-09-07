СМИ узнали о сотрудничестве Скрипаля с испанской разведкой

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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери, в последние несколько лет сотрудничал с разведкой Испании, пишет газета The New York Times.
СМИ узнали о сотрудничестве Скрипаля с испанской разведкой
  • © Global Look Press

Эту информацию, как отмечается, подтверждают высокопоставленные должностные лица и автор публикаций о работе испанских властей Фернандо Руэда.

«Он (Сергей Скрипаль. — RT) продолжал приезжать в Испанию», — рассказал Руэда, сославшись на разговоры с сотрудниками испанской разведки.

По данным газеты, Скрипаль в течение последних лет проводил встречи с работавшими на разведку Испании лицами.

Подчёркивается, что Скрипаль вместо размеренной жизни после отставки продолжал «устраивать брифинги» для сотрудников спецслужб из Чехии и Эстонии а также «проявлял активность в Испании».

Ранее NYT писала, что в 2016 году Скрипаль посещал Эстонию, где тайно встретился с сотрудниками эстонских спецслужб

В середине мая СМИ также сообщали, что Скрипаль встречался с сотрудниками чешских спецслужб на территории Британии. 

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