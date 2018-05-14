СМИ рассказали о секретной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встретился с представителями эстонских спецслужб. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

При этом неизвестно, что конкретно они обсуждали.

Отмечается, что британские спецслужбы помогали в организации встречи.

Как пишет газета, чиновники были очень осторожны, говоря об этом визите. В частности, один из них назвал эту информацию очень секретной.

Ранее СМИ сообщили, что Скрипаль встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Великобритании.