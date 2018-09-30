В Британии предупредили Россию о необходимости соблюдать международные правила

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России придётся заплатить высокую цену, если она не будет придерживаться международных правил. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе выступления перед членами Консервативной партии на съезде в Бирмингеме.
В Британии предупредили Россию о необходимости соблюдать международные правила
  • Reuters

«Пока у власти находятся консерваторы, у Великобритании будет простой сигнал Кремлю: если вы попробуете запугать, если вы используете химическое оружие, если вы не придерживаетесь международных норм, то цена всегда будет слишком высокой», — отметил он.

Ранее Хант отнёс Россию к государствам, которые применяют и поддерживают использование химического оружия.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Nation News оценил обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипалей. В частности, он отметил, что история с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — элемент информационной войны.

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