СМИ сообщили о визите принца Кентского в Москву
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- globallookpress.com
Как пишет издание The Sun, он не афишировал своё решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием МИД Великобритании.
Отмечается, что поездка Майкла Кентского состоялась несмотря на то, что официальный Лондон рекомендовал членам британской королевской семьи воздержаться от поездок в Россию на фоне скандала из-за инцидента в Солсбери.
Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании не позволили более 1200 болельщикам отправиться в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.