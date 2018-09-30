СМИ сообщили о визите принца Кентского в Москву

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Принц Кентский Майкл в сентябре посетил Москву, где принял участие в церемонии открытия международной школы.
СМИ сообщили о визите принца Кентского в Москву
  • © Luiz Rampelotto
  • globallookpress.com

Как пишет издание The Sun, он не афишировал своё решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием МИД Великобритании.

Отмечается, что поездка Майкла Кентского состоялась несмотря на то, что официальный Лондон рекомендовал членам британской королевской семьи воздержаться от поездок в Россию на фоне скандала из-за инцидента в Солсбери.

Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании не позволили более 1200 болельщикам отправиться в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

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