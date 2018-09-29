В Солсбери проведут ребрендинг из-за дела Скрипалей

Короткая ссылка
Власти британского Солсбери проведут ребрендинг из-за того, что город стал ассоциироваться с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Солсбери известен во всём мире, однако не по тем причинам, по которым нам хотелось бы. Я думаю, что нам предстоит практически ребрендинг. Мы именно этим и занимаемся. Мы наняли консультантов», — приводит The Guardian слова члена совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Чёрч.

Предполагается, что специалисты помогут создать новый образ города, который не будет ассоциироваться в сознании туристов с отравлением Скрипалей.

Власти отметили, что все заведения и общественные места Солсбери никаких угроз в настоящее время не представляют.

Ранее россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти называют причастными к отравлению Скрипалей, рассказали RT подробности своей поездки в Англию в марте 2018 года. Мужчины отметили, что Солсбери туристический город и они хотели посмотреть Солсберийский собор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить