Захарова прокомментировала сообщения о ребрендинге Солсбери из-за дела Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о «ребрендеринге» британского Солсбери из-за того, что город стал ассоциироваться с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идёт о специалистах по смене имиджа британских городов — Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити», — написала она в Facebook.

Ранее газета The Guardian писала, что власти Солсбери намерены провести ребрендинг из-за того, что город стал ассоциироваться с отравлением Скрипалей.

Также сообщалось, что портал TripAdvisor временно отключил возможность оставлять комментарии о соборе в британском городе Солсбери, который был упомянут в интервью Александра Петрова и Руслана Боширова.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Nation News оценил обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипалей.