«Постоянно что-то выдумывают»: как в Москве отреагировали на сообщения СМИ о новом подозреваемом по делу Скрипалей

Сообщения британских СМИ о новом подозреваемом в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не вызывают доверия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Совете Федерации между тем отметили, что британские издания стремятся «сделать из мухи слона». В свою очередь, эксперты связали «новые данные» об инциденте в Солсбери с вопросом брексита, который сильно подрывает позиции Консервативной партии и премьер-министра страны Терезы Мэй.

Информации британских СМИ о появлении третьего подозреваемого по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери трудно доверять. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В последние месяцы в СМИ Великобритании и многих стран появляется много новостей по делу Скрипалей, никто не может уже разобраться, какие ложные, какие правдивые», — заявил Песков.

От также отметил, что сообщения о третьем подозреваемом — это результаты журналистских расследований, оценить их достоверность невозможно.

Накануне британское издание The Telegraph опубликовало материал, в котором говорилось, что спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции Соединённого Королевства якобы установили личность третьего подозреваемого, причастного к отравлению.

По информации The Telegraph, третий подозреваемый якобы является сотрудником ГРУ. Предполагается, что он выполнял «разведывательную миссию», цель которой — создание плана по отравлению Скрипалей. Однако британская газета не привела имени нового «фигуранта» инцидента в Солсбери.

При этом ранее издание The Mirror со ссылкой на информированные источники заявляло, что в «операции» по отравлению Скрипалей якобы могли быть задействованы ещё два человека — медик и сотрудник посольства РФ в Лондоне.

«На Красной площади до сих пор бегают Сталины и Ленины»

Между тем на фоне постоянно появляющихся в британской прессе новых «данных» о расследовании инцидента в Солсбери в Москве отметили, что неоднократно предлагали Лондону сотрудничество при ведении расследования.

«Кремль не хочет дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более муссировать его, имея в качестве визави СМИ. Все эти рассуждения — кто на кого похож и так далее... В конце концов, на Красной площади до сих пор бегают Сталины и Ленины, и все похожи на оригинал», — сказал Песков.

По его словам, российские правоохранительные органы смогут принимать участие в расследовании дела в Солсбери, только если получат исходные материалы об инциденте.

«Россия предлагала совместное расследование — наши соответствующие службы, не Кремль, мы не занимаемся поиском людей. Наши службы нуждаются в исходных материалах по Солсбери. После этого они смогут оказывать содействие в совместном расследовании», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее ещё одно британское издание, The Times, со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что якобы было установлено «настоящее» имя Александра Петрова, которого Скотленд-Ярд считает причастным к отравлению экс-полковника ГРУ.

При этом придать огласке «настоящее» имя планируется в течение семи-десяти дней. Причина такого промедления неизвестна. Ранее западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что другой фигурант дела, Руслан Боширов, на самом деле якобы полковник ГРУ Анатолий Чепига.

«Очередной акт информационной войны против РФ»

Как считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, к новым публикациям британских СМИ стоит относиться с большим недоверием.

«Это недоверие есть не только у нас, но и у других стран мира, в том числе европейских. Практически каждую неделю у них появляются новые «данные» по Солсбери, что является сутью их политики, в которой они из мухи делают слона», — заявил сенатор.

Он также выразил удивление тем фактом, что в британской прессе безапелляционно заявляют о принадлежности «подозреваемых» к Главному управлению Генштаба РФ.

«Они постоянно что-то находят, выдумывают. Можно подумать, что у них есть списки работников российского ведомства. Вообще, им надо бы успокоиться, поскольку это становится уже смешно», — подчеркнул Цеков.

Новые информационные вбросы по теме отравления Скрипалей необходимы для того, чтобы отвлечь население Великобритании от внутренних проблем. Такое мнение в разговоре с RT выразил политолог Александр Коньков.

«Мы чётко можем видеть, что вся «новая» информация, которая исходит из Лондона по поводу этого происшествия, всегда так или иначе коррелирует с различными внутриполитическими событиями Великобритании. В частности, с основными вызовами, которые связаны в первую очередь с брекситом», — сообщил он.

По мнению эксперта, вся появляющаяся в британских СМИ информация по делу Скрипалей связана именно с вопросом брексита, а не непосредственно с расследованием.

«Я лично связываю с такого рода циклами всю риторику относительно дела Скрипалей, потому что никаких фактов, действительно волнующей общество информации не появляется, а появляются только какие-то жареные вбросы, которые тут же британские таблоиды подхватывают и вывешивают на свои первые полосы», — пояснил Коньков.

В свою очередь, политолог Максим Жаров назвал сообщения о «третьем подозреваемом» по делу Скрипалей «очередным элементом информационной войны» против России, которая развязана правительством Великобритании под руководством Терезы Мэй.

«Фактически предлагается просто ряд несвязанных и недоказанных псевдофактов: и про подозреваемых, и про то, что их много, и что их уже опознали якобы. На самом деле никаких доказательств английская пресса не приводит и все эти публикации, судя по всему, организованы соответствующими английскими спецслужбами. Поэтому всерьёз рассматривать эти сообщения не нужно, а нужно к ним относиться как к очередному элементу информационной войны против России», — заметил Жаров в беседе с RT.

Он отметил, что позиция Мэй очень нестабильна, поскольку на внутренней арене раздаются заявления о необходимости либо её отставки, либо проведения повторного референдума по брекситу.

«Соответственно, думаю, что здесь все эти псевдофакты, которые по делу Скрипалей вываливаются, используются как раз и во внутриполитической борьбе в Великобритании», — заметил эксперт.