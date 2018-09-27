Миропорядок по-британски: Лондон объяснил «угрозой суверенитету» отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей

Великобритания не будет сотрудничать с Генпрокуратурой России в расследовании дела Скрипалей. Причина — возможная угроза «суверенитету, безопасности и общественному порядку». Об этом говорится в письме британского МВД, направленном в посольство РФ. Согласно сообщению, решение об отказе принималось на высшем уровне. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя отказ, напомнил, что Лондон до сих пор не предъявил никаких доказательств причастности Москвы. Нежелание сотрудничать свидетельствует о том, что британским властям «есть что скрывать», подчеркнул он.

Великобритания ответила отказом на запросы Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании уголовного дела по факту посягательства на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

«В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт «b» статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Согласно этому пункту «в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку (ordre public — основы правопорядка) или другим существенно важным интересам», — говорится в заявлении посольства.

Как сообщили в дипмиссии, в письме отмечается, что решение об отказе принималось «на самом высоком политическом уровне».

«Такая позиция британских властей не позволяет довести расследование до логического конца ни в рамках британского, ни в рамках российского правового поля. Тем самым британская сторона подтвердила, что развёрнутая ею кампания вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей преследовала исключительно политические и пропагандистские цели. Она не имеет ничего общего со стремлением к установлению истины по делу и привлечению виновных к ответственности», — подчеркнули российские дипломаты.

«Риторика в стиле хайли лайкли»

В ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров призвал Лондон к налаживанию конструктивного диалога с Москвой по делу Скрипалей с целью установления истины.

«Нарастает ничем не подкреплённая — в стиле хайли лайкли — риторика в связи с «делом Солсбери». При этом Великобритания упорно уклоняется от неоднократно предлагавшегося нами совместного расследования... Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит, есть что скрывать?» — сказал министр.

Он прокомментировал заявления британского премьера Терезы Мэй, которая, выступая в Совбезе ООН, обвинила Россию в применении химического оружия в Солсбери.

«Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх или четырёх конвенций — и двусторонних, российско-британских, и многосторонних в рамках Совета Европы — о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию», — сказал министр.

Как отметили в посольстве России, обвинения, не подкреплённые доказательствами, используются для «нагнетания антироссийских настроений» в Великобритании, а также для изоляции России на международной арене.

Новые «доказательства»

Напомним, Лондон считает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей веществом А-234, однако каких-либо доказательств вины Москвы не представлено. На дипломатические ноты с призывом предоставить доступ к расследованию и пострадавшим россиянам британские власти не реагируют.

«Отказ в удовлетворении запросов Генпрокуратуры России стал очередным нарушением международно-правовых обязательств Великобритании… Уверены, ответственные члены международного сообщества по достоинству оценят эту линию консервативного правительства. Она иллюстрирует истинную цену заявлений о лидерстве Великобритании в деле поддержания «основанного на правилах миропорядка» и о превращении страны в «глобальную Британию», настроенную на конструктивное сотрудничество с зарубежными партнёрами», — заключили в российской дипмиссии.

Также по теме «Высшая степень достоверности»: как доказательства Минобороны РФ могут повлиять на ход расследования крушения MH17 Минобороны России представило доказательства вины Вооружённых сил Украины в крушении малайзийского Boeing 777, который был сбит в июле...

На этом фоне очередные «доказательства» вины России в отравлении Скрипалей предъявили западные СМИ. The Bellingcat и The Insider заявили, что Руслан Боширов, которого Лондон называет подозреваемым в инциденте в Солсбери, — якобы сотрудник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. «Несколько источников, знакомых с человеком и/или расследованием, подтвердили личность подозреваемого», — утверждают авторы совместного материала.

В сентябре The Bellingcat и The Insider, ссылаясь на «базу ФМС», сообщили о возможной связи с ГРУ Боширова и другого подозреваемого по делу — Александра Петрова.

Ранее эти же издания выдвинули свою версию катастрофы малайзийского Boeing: оружие, которым уничтожили самолёт, было якобы завезено из России. Комментируя результаты расследования The Bellingcat, в Минобороны тогда отметили, что предоставленные фото- и видеоматериалы были отретушированы: изображения «Бука» были вмонтированы в запись.

Новые публикации The Bellingcat и The Insider о якобы настоящем имени «подозреваемого» по делу Скрипалей Руслана Боширова официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в британском Солсбери.

«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России», — написала она в Facebook.