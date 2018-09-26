В Британии объяснили «угрозой суверенитету» отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей

Великобритания отвечает отказом на запросы Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании инцидента в Солсбери из-за опасений «ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку» британской стороны. Об этом говорится в письме МВД Великобритании, которое было направлено в российское посольство в Лондоне.

«В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт «b» статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Согласно этому пункту, «в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку (ordre public — основы правопорядка) или другим существенно важным интересам», — сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

В МВД подчеркнули, что соответствующее решение было принято «на высшем политическом уровне».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

5 сентября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Россия рассчитывает получить от Великобритании материалы по делу об отравлении в Солсбери.

Он отметил, что ГП дважды обращалась к британской стороне с ходатайством об оказании правовой помощи по данному делу.