ГП надеется получить материалы о возможной причастности россиян к делу Скрипалей

Генпрокуратура России рассчитывает получить от Великобритании материалы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, ГП дважды обращалась к британской стороне с ходатайством об оказании правовой помощи по данному делу, однако не получила ответа ни на один из запросов.

«Тем не менее мы продолжаем настаивать на сотрудничестве с британскими правоохранителями по этому делу и рассчитываем всё же получить материалы с доказательной базой, которой, со слов наших зарубежных коллег, они располагают. В том числе о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан», — сказал Куренной.

Ранее британские прокуроры назвали имена россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.