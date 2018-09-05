ГП надеется получить материалы о возможной причастности россиян к делу Скрипалей

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Генпрокуратура России рассчитывает получить от Великобритании материалы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
ГП надеется получить материалы о возможной причастности россиян к делу Скрипалей
  • Reuters

По его словам, ГП дважды обращалась к британской стороне с ходатайством об оказании правовой помощи по данному делу, однако не получила ответа ни на один из запросов.

«Тем не менее мы продолжаем настаивать на сотрудничестве с британскими правоохранителями по этому делу и рассчитываем всё же получить материалы с доказательной базой, которой, со слов наших зарубежных коллег, они располагают. В том числе о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан», — сказал Куренной.

Ранее британские прокуроры назвали имена россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей. 

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