Лавров назвал высокомерными заявления Мэй в адрес России по делу Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу об инциденте в Солсбери.

«Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100%-ные доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций и двусторонних, российско-британских, и многосторонних в рамках Совета Европы о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Лавров призвал Британию к налаживанию диалога по инциденту в Солсбери.