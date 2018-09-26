Лавров назвал высокомерными заявления Мэй в адрес России по делу Скрипалей

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу об инциденте в Солсбери.
Лавров назвал высокомерными заявления Мэй в адрес России по делу Скрипалей
  • Reuters

«Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100%-ные доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций и двусторонних, российско-британских, и многосторонних в рамках Совета Европы о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Лавров призвал Британию к налаживанию диалога по инциденту в Солсбери.

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