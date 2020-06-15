МИД России объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата

Два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня. Об этом сообщили в МИД России.

«Персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что линия на обострение отношений с Россией «возведена теперь в ранг государственной политики» в Чехии.

«Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией», — добавили в МИД.

5 июня чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.

По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.

Позднее в МИД России заявили, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии из-за этой ситуации.