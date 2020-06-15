Захарова назвала причину вызова чешского посла в МИД России
- РИА Новости
«Это (вызов посла Чехии в МИД России. — RT) связано с недружественными действиями Праги, о которых мы говорили ранее, и ответной реакцией на них», — приводит ТАСС её слова.
Ранее в посольстве Чехии сообщили о вызове посла в МИД России.
5 июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.
По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.
Позднее в МИД России заявили, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии из-за этой ситуации.