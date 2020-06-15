Захарова назвала причину вызова чешского посла в МИД России

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Вызов чешского посла в Москве Витезслава Пивоньки в МИД России связан с «недружественными действиями Праги» в отношении российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова назвала причину вызова чешского посла в МИД России
  • РИА Новости

«Это (вызов посла Чехии в МИД России. — RT) связано с недружественными действиями Праги, о которых мы говорили ранее, и ответной реакцией на них», — приводит ТАСС её слова.

Ранее в посольстве Чехии сообщили о вызове посла в МИД России.

5 июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата

По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.

Позднее в МИД России заявили, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии из-за этой ситуации.

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