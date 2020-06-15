В посольстве Чехии сообщили о вызове посла в МИД России

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД России. Об этом заявил пресс-атташе чешского посольства Ян Йиндрих.

«Могу подтвердить, что посол прибудет в МИД РФ. Что касается причин, то, как правило, МИД не сообщает причины вызова», — приводит ТАСС его слова.

Йиндрих уточнил, что посольство «не в состоянии прокомментировать» причины вызова.

5 июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.

По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.

Позднее в МИД России заявили, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии из-за этой ситуации.