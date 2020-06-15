В посольстве Чехии сообщили о вызове посла в МИД России
- Reuters
«Могу подтвердить, что посол прибудет в МИД РФ. Что касается причин, то, как правило, МИД не сообщает причины вызова», — приводит ТАСС его слова.
Йиндрих уточнил, что посольство «не в состоянии прокомментировать» причины вызова.
5 июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.
По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.
Позднее в МИД России заявили, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии из-за этой ситуации.