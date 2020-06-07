Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии

Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать своё внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к её повестке. Но ведь их никто не спрашивал», — приводит РИА Новости её слова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Захарова уточнила, что действия в отношении российских сотрудников не отвечают ни прагматичным интересам, ни внутренней повестке Чехии.

«Но при этом отношения целенаправленно портятся со стороны определённой части элиты Чехии», — сказала она.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.

По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.

Позднее в МИД России заявили, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии из-за этой ситуации.