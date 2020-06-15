В Кремле оценили решение выслать двух чешских дипломатов из России

Россия настроена на налаживание отношений с Чехией, но не будет терпима к недружественным проявлениям. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высылке российской стороной двух чешских дипломатов.

По его словам, последние месяцы привнесли «определённые раздражители» в российско-чешские отношения.

«Мы сожалеем в этой связи. Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно», — отметил он.

Как подчеркнул представитель Кремля, Россия сохраняет «заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых, партнёрских и взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой».

«Это важно, и этот принцип... распространяется в отношении всех европейских государств», — добавил Песков.

Он заявил, что, будучи заинтересованной в добрых отношениях со всеми странами, Россия никогда не будет «закрывать глаза на недружественные проявления».

Таким образом он ответил на вопрос о решении выслать чешских дипломатов из России и о двусторонних отношениях в целом.

Ранее в МИД России сообщили, что два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата.

Такое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня.