В Кремле оценили решение выслать двух чешских дипломатов из России
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- РИА Новости
По его словам, последние месяцы привнесли «определённые раздражители» в российско-чешские отношения.
«Мы сожалеем в этой связи. Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно», — отметил он.
Как подчеркнул представитель Кремля, Россия сохраняет «заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых, партнёрских и взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой».
«Это важно, и этот принцип... распространяется в отношении всех европейских государств», — добавил Песков.
Он заявил, что, будучи заинтересованной в добрых отношениях со всеми странами, Россия никогда не будет «закрывать глаза на недружественные проявления».
Таким образом он ответил на вопрос о решении выслать чешских дипломатов из России и о двусторонних отношениях в целом.
Ранее в МИД России сообщили, что два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата.
Такое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня.