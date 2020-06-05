«За такие провокации надо будет отвечать»: МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики. Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что решение объявить дипломатов персонами нон грата было принято в связи с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицин. Российское посольство назвало ситуацию сфабрикованной провокацией. В дипмиссии считают, что действия властей Чехии говорят об их нежелании нормализовать отношения между двумя государствами.

МИД России отреагировал на высылку Чехией двух российских дипломатов. В ведомстве считают, что Прага поступила «непорядочно и недостойно», пойдя на подобный недружественный шаг.

В министерстве подчеркнули, что власти Чехии без каких-либо оснований нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям.

«Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Посольство России в Праге сообщило, что получило ноту Министерства иностранных дел Чехии с уведомлением о высылке из страны двух российских дипломатов. Посольство назвало сложившуюся ситуацию сфабрикованной провокацией.

«Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения», — говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Высылаемые из страны дипломаты — и. о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник представительства по фамилии Рыбаков. Об этом РИА Новости рассказал замглавы федерального агентства Михаил Брюханов, добавив, что решение чешской стороны стало неожиданностью.

«В Чехии придумали этот «рициновый скандал», эту низкопробную историю для дешёвых детективов. Это решение ничем не оправдано. Отношениям наших двух государств явно не поможет»,— отметил Брюханов.

Он также добавил, что представительство Россотрудничества в Праге остаётся без руководителя, в связи с чем агентство направит туда другого сотрудника.

Об объявлении двух сотрудников российского посольства персонами нон грата ранее также заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. По его словам, которые приводит «Чешское радио», решение об их высылке было принято в связи с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицин.

Андрей Бабиш

AFP

© Ludovic Marin / AFP

Бабиш заявил, что, по якобы имеющейся у чешской стороны информации, ложные данные о ввозе вещества один из сотрудников посольства России целенаправленно передал Службе безопасности и информации.

«Кроме лишней работы для наших спецслужб, он таким образом создал дальнейшие проблемы в чешско-российских отношениях и нанёс ущерб репутации России в Чехии. Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства России были названы персонами нон грата», — приводит слова премьера РИА Новости.

Напомним, в конце апреля чешское издание Respekt со ссылкой на некие источники заявило, что в первых числах месяца в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, которого встретил автомобиль российской дипмиссии. В материале издания утверждается, что дипломат якобы привёз с собой яд рицин, предназначавшийся для старосты столичного района Praha 6 Ондржея Коларжа, инициировавшего демонтаж памятника Ивану Коневу, а также для мэра Праги Зденека Гржиба, принявшего решение о переименовании площади перед посольством РФ в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.

В мае онлайн-издание Seznam Zpráv опубликовало материал о разговоре с и. о. руководителя представительства Россотрудничества в республике Андреем Кончаковым, который якобы и был тем российским дипломатом, который привёз в страну яд. Сам Кончаков отверг эти обвинения.

После публикации посольство России в Праге сообщило, что сотрудник дипмиссии получает угрозы в свой адрес.

«Из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы. Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — сообщили в диппредставительстве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации чешских СМИ отметил, что они «похожи на очередную утку», а также отметил, что в Россию не поступало никаких запросов.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал материалы изданий «немыслимыми».

«Когда ваши коллеги из «Радио Свобода»* заявляют, что рицин был обнаружен благодаря новым жёстким методам досмотра, которые были введены в ситуации с коронавирусной инфекцией, ну, хорошо, вы обнаружили. И что, пропустили это смертоносное средство в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить в эти все измышления?» — добавил министр.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.