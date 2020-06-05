Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии

Посольство России в Праге получило от Министерства иностранных дел Чехии уведомление о высылке двух российских дипломатов из страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой дипломатической миссии.

«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.

Дипломаты отметили, что речь идёт «о сфабрикованной провокации».

В посольстве назвали такое решение недружественным шагом, который «изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ».

По мнению диммиссии, это свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать «деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения».

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.

По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.