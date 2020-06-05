Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии
- Reuters
«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.
Дипломаты отметили, что речь идёт «о сфабрикованной провокации».
В посольстве назвали такое решение недружественным шагом, который «изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ».
По мнению диммиссии, это свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать «деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения».
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.
По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.