Захарова: Чехия не ответила на предложение обсудить отношения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Праге уведомило МИД Чехии о готовности российских дипломатов к консультациям по поводу двусторонних отношений, но пока не получило ответа.

«Наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство. Посол России имеет указания провести консультации с руководством Министерства иностранных дел Чехии на основе статьи 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами от 1993 года», — сказала Захарова на брифинге.

Отмечается, что ответной реакции от чешской стороны пока не было.

Ранее МИД Чехии предложил России обсудить сложности во взаимоотношениях на фоне сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Там также прокомментировали усиление безопасности в чешском посольстве в Москве.